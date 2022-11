Maestra obliga a joven a exponer pese a la muerte de su abuelo.

La muerte de un ser querido es un suceso para el que nadie está preparado, ya que despedirse de un ser amado no es cosa fácil y de solo pensarlo se nos hace un nudo en la garganta; sin embargo, existen personas que de poco y nada les importa esto, tal como una maestra que obligó a una joven a exponer y de poco le importó que su abuelo había muerto.

El hecho se hizo viral en TikTok donde se aprecia a una joven devastada por la pérdida de su abuelo, no obstante, llamó la atención que esto no le importó a su maestra, pues, de acuerdo con la chica, si no exponía no tendría calificación.

“POV: acabas de enterrar a tu abue, pero la doctora dijo que si no exponías al día siguiente no te podía calificar”, escribió la usuaria en cuestión Marisol.ydv.

@marisol.ydv Un poquito más de empatía no hubiera estado mal ♬ original sound - EX7STENCE™

¿Cómo reaccionaron las redes? Esto generó un sinfín de comentarios por parte de los internautas, quienes cuestionaron la poca empatía de la maestra y le enviaron sus condolencias y muestras de apoyo.

“Me pasó, perdí a mi mita antes de mis finales, todo el semestre la tuve enferma, pero ella me dio fuerzas aun con el corazón roto lo logre, vencí la carrera entera”, “Yo tuve una compañera que su mamá estaba hospitalizada de gravedad a punto de morir y aún así asistió a un examen final”, “yo la verdad no expongo y ya equis, luego miro cómo recuperar su porquería de materia”, “me dijeron que igual entregara la maqueta en ‘honor a mi mamá’ y yo solo quería llorar mientras trataba de procesar lo que acababa de pasar”.

“Me pasó igual en 2021, aun era el funeral de mi tía y tuve que exponer porque la Dra. Dijo que mis compañeros debían decir mi tema y yo era la primera”, “¡Fuerza guapa! Todo en esta vida se devuelve, un abrazo enorme que acompañe tu luto. Te entiendo más de lo que crees. Me pasó cuando tenía 12 años”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué dice la ley sobre la muerte de un familiar?

El Dictamen de Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y Estudios Legislativos menciona que es obligación de patrones y trabajadores, pero la Ley Federal del Trabajo señala que no se cuentan con permisos de duelo garantizados, por lo que dependerá del empleador.

“Otorgar permiso por luto, de cuando menos tres días hábiles con goce de sueldo, a las y los trabajadores por muerte, hijos, hermanos, cónyuge, concubina o concubinario. Estos días serán aquellos inmediatos al deceso. El trabajador deberá justificar el evento y dispondrá de quince días hábiles para presentar al patrón, o a quien este designe, el Acta de Defunción correspondiente y en su caso, documentos que acredite el parentesco”, señala la fracción XXIX del artículo 132 del Dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos.