Descubre que su novio es infiel, le rompe su consola de videojuegos.

Las relaciones amorosas en algunas ocasiones pueden estar en riesgo por grandes conflictos entre sus integrantes, quienes pueden llegar a tomar decisiones sumamente equivocadas.

Prueba de ello es el video que compartió una usuaria de TikTok, en el que se ve el momento exacto en que una mujer lanzó por la ventana algunos objetos de su pareja por una supuesta infidelidad.

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Por infiel se queda sin consola de videojuegos

Estos hechos sucedieron en una localidad de Atlanta, cuando una mujer amante del chisme tomó su celular para grabar la discusión que estaban teniendo sus vecinos. En la grabación se ve a la novia lanzar por la ventana una televisión, una consola de videojuegos y otro par de objetos de su pareja.

Tras presenciar este momento tan incómodo, la usuaria escribió en la grabación:

Eso es un televisor y una PS5 por la ventana, supuestamente no engañes a un ATL o tendrás consecuencias

Además, mencionó que espera que la pareja que perdió sus cosas haya recibido su merecido.

Las reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, esta grabación se viralizó por todas las redes sociales, generando múltiples opiniones sobre las acciones que se tomaron en dicha grabación.

Mientras unos apoyan el hecho de que las cosas hayan sido arrojadas de esa forma, otra parte de los usuarios simplemente se divirtieron con la grabación.

Además, en una segunda grabación, la usuaria que compartió el primer video enumera los múltiples objetos que el hombre perdió, todo por una infidelidad a su pareja.

Al final, la usuaria de redes sociales confirmó en la recepción que la bonita pareja ya no se encuentra unida, pues se habían separado por la infidelidad del hombre.

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