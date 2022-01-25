Se postula a 60 empleos, nadie la llama por adjuntar su calendario menstrual.

Enviar un currículum y esperar la respuesta de los reclutadores puede ser uno de los momentos más largos, tal como contó una chica que esperó semanas y semanas sin obtener respuesta.

Se trata de Ashleigh Keenan, una joven de 23 años originaria de Dublín, Irlanda, quien contó su peculiar historia en Twitter.

La joven irlandesa contó el vergonzoso momento que protagonizó cuando adjuntó su calendario menstrual en lugar de su currículum a varias vacantes de trabajo.

“Nunca olvidaré que al solicitar empleo durante meses, cuando tenía 17 años, nunca recibí nada de respuesta, pues me di cuenta de que unas 60 solicitudes más tarde estaba adjuntando mi calendario menstrual y no mi CV”, contó la joven en sus redes sociales.

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Internautas reaccionan a la divertida historia de Ashleigh Keenan

El calendario menstrual confundido por un CV recibió miles de reacciones por parte de los usuarios de las plataformas digitales, pues varios comenzaron a compartir historias similares.

Hombres y mujeres compartieron que han enviado todo tipo de documentos vergonzosos por un ‘error de dedo’ que les ha costado muy caro.

A la conversación se unió un reclutador de nombre Tribe, quien contó que ha recibido papeles muy extraños por parte de los aspirantes a un puesto de trabajo.

He tenido de todo, desde desnudos, documentos de viaje y hasta un certificado de defunción

El tweet de Ashleigh Keenan se volvió viral en todas las redes sociales, acumulando decenas de ‘Me Gusta’ y retweets.

Ashleigh Keenan ahora tiene 27 años, pero recuerda con mucho humor aquella historia del calendario menstrual a los 17.

Hombres y mujeres se unieron al recuerdo de la joven, asegurando que han mandado documentos equivocados como menú de restaurantes, cartas de amor y selfies.

La empresa LinkedIn contestó al tweet de Ashleigh con un divertido comentario para hacerla sentir mejor.

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