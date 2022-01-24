Sobrevive cinco días encerrado en una coladera gracias a huesos humanos.

Un hombre de 58 años de edad salió sano y salvo después de permanecer a 2.3 metros de profundidad en una coladera.

Los hechos ocurrieron en Guadalajara, Jalisco, donde el sujeto fue privado de su libertad cerca de Lomas de Polanco y encerrado en la coladora desde el sábado 15 de enero de 2022.

El relato fue dado a conocer por el reportero Héctor Escamilla en su cuenta de Twitter, donde detalló que el hombre fue golpeado en la cabeza y estuvo encerrado por cinco días.

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Hombre sale de la coladera gracias a huesos humanos

Los agresores colocaron un candado a la coladera para evitar que el hombre escapara; sin embargo el sujeto tomó algunos huesos humanos para asomarlos al exterior por medio de un agujero.

Un joven se percató de los huesos humanos asomados por el agujero de la alcantarilla, por lo que llamó al 911 para pedir ayuda.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y equipos de rescate acudieron a apoyar al hombre, quien presentó un cuadro avanzado de deshidratación e inanición tras cinco días encerrado.

Los huesos humanos con los que el hombre logró escapar tenían un año de antigüedad y el periodista Héctor Escamilla confirmó otros ocho pozos cerrados con candado en la zona de Pueblo Quieto.

Los hechos continúan siendo investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, pero aún no se han revisado las alcantarillas aledañas para descartar que también hayan sido usadas como encierros.

Héctor Escamilla confirmó en Twitter que la cámara de C5 del lugar estaba en funcionamiento, pero estaba volteada a otro lado.

Al llegar el reporte del señor encerrado al 911, las autoridades giraron la cámara y vieron los huesos asomados por el hoyo de la alcantarilla.

“La víctima usó los huesos que estaban con él para asomarlos por un pequeño agujero en el bocal del pozo”, escribió Héctor Escamilla en sus redes sociales.

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