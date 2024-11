Mujeres con Bienestar: No podrás recibir tu pago en noviembre si no cumples con este requisito

Mujeres con Bienestar es un apoyo social que otorga el Gobierno del Estado de México, junto con la Secretaría del Bienestar a las mujeres en condición de pobreza, esto a través de depósitos en la Tarjeta del Bienestar.

¿Qué es el programa Mujeres con Bienestar?

El Programa Social “Mujeres con Bienestar”, tiene como propósito contribuir a elevar el ingreso económico de las mujeres de 18 a 64 años de edad que habitan en el Estado de México, que se encuentren en condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social, mediante el otorgamiento de transferencias monetarias y servicios para el bienestar.

El Programa podrá cubrir los 125 municipios de la entidad, dando atención a su población objetivo en congruencia con lo dispuesto en los artículos 6 y 12 fracción II de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México.

¿Cuál es el requisito que debes cumplir para recibir tu pago?

Aquellas beneficiarias que quieran cobrar su pago de noviembre, deberán activar su Tarjeta del Bienestar, así lo dio a conocer la Secretaría del Bienestar, o de lo contrario no podrán recibir el apoyo de 2 mil 500 pesos bimestrales.

Un aspecto importante a la hora de activar tu Tarjeta del Bienestar, es que deberás tenerla en tus manos, posteriormente, deberás seguir el proceso de activación. Una vez que la hayas activado, deberás descargar la App Mujeres con Bienestar, la cual está disponible para dispositivos Android o iOS.

¿Cuáles son los requisitos para registrarte al programa? Las solicitantes deberán cumplir con los criterios de selección y presentar copia y original para cotejo de los siguientes documentos probatorios:

a) Acta de nacimiento en original y copia;

b) Identificación oficial vigente: credencial para votar; en caso de no contar con este documento, puede presentar constancia domiciliaria expedida por la autoridad local correspondiente con vigencia no mayor a 3 días;

c) Clave Única de Registro de Población (CURP);

d) Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia domiciliaria de la autoridad local con vigencia no mayor a 3 días;

e) Formato Único de Bienestar debidamente llenado;

f) Las beneficiarias de la convocatoria 2023 podrán continuar recibiendo los apoyos que brindará el programa durante el año 2024, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal vigente.