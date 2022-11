Murió Aaron Carter, hermano de Nick Carter de los Backstreet Boys.

El mundo del espectáculo se ha vuelto a cubrir de luto tras el lamentable deceso de Aaron Carter, de 34 años, quien este sábado fue encontrado muerto al interior de su casa en Lancaster, Estados Unidos, informó TMZ.

El portal reveló que el cuerpo del cantante fue encontrado en la bañera, de acuerdo con fuentes policiales, las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos luego de una llamada al 911 a las 11:00 horas.

La llamada fue realizada para pedir auxilio ya que alguien se había ahogado. Hasta el momento se desconoce la causa oficial de su muerte.

¿Quién es Aaron Carter? Aaron Carter es hermano de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, y saltó a la fama en la década de los 90’s como cantante pop. Aaron sufría algunos problemas de salud mental como esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad.

Carter tuvo una infancia difícil. En 2019 reveló que su hermana fallecida Leslie, abusó de él cuando tenía 10 y 13 años. También denunció haber sido violado por dos bailarinas y que sufrió abuso por parte de su hermana.

“Mi hermana me violó de los 10 a los 13 años, cuando no estaba medicada. No solo sufrí abusos sexuales por parte de ella, sino también por parte de mis primeras dos bailarinas cuando yo tenía 8 años. Y mi hermano abusó de mi toda la vida”, declaró el artista en alguna ocasión.