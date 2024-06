Murió el conductor mexicano Johnny Canales

Tal parece que la regla de 3 siempre se hace presente cuando alguien del mundo del espectáculo fallece, pues en los últimos días se han ido tres personalidades: Pato Levy, Alfredo Alegría ( Lenguardo ) y recientemente se confirmó el deceso del conductor mexicano Johnny Canales.

La noticia sobre la muerte del conductor Johnny Canales ha sacudido al mundo del espectáculo, pues siempre será recordado por su programa “El Show de Johnny Canales”.

¿Qué se sabe sobre su muerte? La muerte de Johnny Canales fue dada a conocer por la esposa del conductor a través de las redes sociales de este.

Te puede interesar: Muere a los 78 años Talina Fernández, “La dama del buen decir”.

“Era más que un esposo, padre, presentador de televisión, músico y animador muy querido; fue un faro de esperanza y alegría para innumerables personas. Su carisma contagioso y su dedicación al promover la música y la cultura latina dejaron una gran huella en el mundo. El espíritu de Johnny continuará viviendo a través de las innumerables vidas que tocó y el legado que construyó”, publicó.

“Les agradecemos a todos por sus palabras amables, amor y apoyo durante este momento difícil. Por favor, mantengan a nuestra familia en sus pensamientos y oraciones. Recuérdenlo no con tristeza, sino con la alegría y la pasión que siempre trajo a nuestras vidas”, agregó.

Te puede interesar: Talina Fernández: ¿de qué murió?, había sido diagnosticada con leucemia terminal

¿De qué murió Johnny Canales?

Nora Canales, esposa del conductor, no dio más detalles al respecto, ni reveló la causa de muerte de Johnny Canales; no obstante, en mayo de este año se dio a conocer que se encontraba delicado de salud

Cabe señalar que Johnny Canales sufrió un derrame cerebral en el 2008, lo que le impidió realizar sus actividades cotidianas, pues no podía sostenerse en pie. La última vez que apareció en redes sociales fue a inicios de este año.

También te puede interesar: Muere famoso influencer a los 37 años, habría sufrido un infarto

En dicha publicación se le vio deteriorado de salud, pues apenas podía hablar. A pesar de eso dijo su icónica frase: “You go it, Take it away”.

¿Quién fue Johnny Canales?

Juan José Canales, mejor conocido como Johnny Canales, fue un presentador mexicano que se dio a conocer por su programa de música texana “The Johnny Canales Show”.

Era originario del municipio General Treviño, Nuevo León, aunque vivió en Corpus Christi, en Texas, Estados Unidos. Algunos de los famosos que se presentaron en su programa fueron: Selena Quintanilla, La Mafia, Intocable, Fama, Los Tigres del Norte, entre otros.