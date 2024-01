¿De qué murió Erika Robledo, actriz mexicana de doblaje, voz de “La Sirenita”?

La industria del doblaje y el entretenimiento en México está de luto tras el fallecimiento de la destacada doblajista Erika Robledo, quien partió de este mundo el pasado 22 de enero de 2024 a la edad de 48 años.

En este sentido, la triste noticia de su deceso fue confirmada por los familiares de la actriz, quienes comunicaron la terrible pérdida cinco días después de sucedido el acontecimiento.

Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

Te puede interesar: ¿Por qué reventaron en redes sociales a Poncho de Nigris?

¿De qué murió Erika Robledo, actriz mexicana de doblaje?

Aunque el dolor por la partida de Robledo es palpable en la comunidad artística y entre sus admiradores, la incertidumbre rodea su muerte, ya que hasta el momento no se ha revelado la causa del fallecimiento.

No se tenía conocimiento previo de algún padecimiento que afectara a la actriz ni de su ingreso a algún centro médico. No obstante, se espera que en las próximas horas, la familia brinde detalles sobre las circunstancias que rodearon la muerte de esta talentosa artista.

También te puede interesar: ¿De qué murió el escritor mexicano José Agustín?

¿Quién fue Erika Robledo?

Erika Robledo se destacó a lo largo de su carrera por su versatilidad para dar vida a una amplia gama de personajes, desde niños y niñas hasta mujeres jóvenes, adultas y ancianas. Su legado perdurará gracias a su participación en diversas producciones, entre las que resaltan sus papeles más icónicos, como la inolvidable Ariel en “La Sirenita”.

Su talento no se limitó únicamente a este papel, ya que también dejó su huella en producciones de Disney, interpretando personajes como Katheryne Brydon en “Rudyard Kipling’s The Jungle Book”, Ken Wu en “D2: The Mighty Ducks”, Butch en “Blank Check”, María en “Sister Act 2: Back in the Habit” y Piolín en “Who Framed Roger Rabbit”.

Te puede interesar: Fallece Gastón Santos Pue, actor de cine mexicano; ¿de qué murió?