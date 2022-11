Muere el fundador de la banda The Clash, Keith Levene.

Lamentables noticias se dieron a conocer para la industria musical, pues se reveló que el guitarrista Keith Levene, fundador del grupo británico The Clash, murió a causa de un cáncer de hígado en su casa de Norfolk, en Inglaterra, a los 65 años.

Fue el propio autor y compositor Adam Hammond quien confirmó el fallecimiento.

Con gran tristeza informo que mi gran amigo y legendario guitarrista de Public Image Limited, Keith Levene, falleció el viernes 11 de noviembre. No hay duda de que Keith era uno de los guitarristas más innovadores, audaces e influyentes de todos los tiempos

La sorprendente carrera de Keith Levene.

La vida del talentoso músico que marcó a muchas personas con su música tuvo varios episodios que marcaron su camino en la música.

Julian Levene era originario de Londres y con 18 años fundó The Clash junto al guitarrista Mick Jones y el bajista Paul Simonon y Bernard Rhodes, quien fue parte fundamental para que Joe Strummer fuera parte del grupo.

El famoso estuvo en The Clash durante los primeros conciertos y fue parte fundamental para las primeras canciones, incluyendo What’s My Name en su álbum de debut de 1977.

Este talentoso músico, dejó una gran huella, pues en el año 2021, el sitio web The Quietus de la siguiente forma.

Uno de los arquitectos del sonido post-punk, su estilo de guitarra ocupando un espacio entre la abrasión angular y la opulencia pop

Esta gran pérdida conmocionó al mundo musical, uno de los que se sorprendió fue el guitarrista de los Red Hot Chili

Peppers, John Frusciante, que en una ocasión describió su estilo como “espectacular”, diciendo que “exploraba las posibilidades de lo que se puede hacer con la guitarra”.