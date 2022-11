VIDEO: Danna Paola sufre accidente durante el primer concierto de su gira.

Luego de que Danna Paola pospusiera su gira “XT4S1S” debido a diversos motivos, la cantante al fin se presentó en Guadalajara donde ofreció el primer concierto de su show con el que recorrerá diversos estados de la república y partes del mundo.

Sin embargo, la cosa no empezó de la mejor forma para la intérprete de “Oye Pablo” debido a que sufrió un grave accidente y preocupó a sus fans por la forma en que continuó con su espectáculo, pero con todo y eso se mantuvo estoica.

Danna Paola se ha caracterizado a lo largo de su carrera por su profesionalismo, el cual quedó demostrado al terminar su show a pesar de encontrarse lastimada. Este fue el primer concierto de su gira “XT4S1S”.

¿Qué le pasó? Mientras la cantante se encontraba interpretando uno de sus más grandes éxitos, Danna Paola se lastimó la ceja, por lo que al terminar la canción le pidió al público que la esperaran 5 minutos para que fuera atendida.

“Sucedió algo muy grave amigos. Voy a salir. ¡Ay, que susto! Okay, tuve un accidente”, dijo la cantante que de inmediato alertó a todos los presentes que no se dieron cuenta de lo sucedido.

La novia de Alex Hoyer continuó explicando que se trataba de algo grave, por lo que tuvo que abandonar el escenario para ser atendida y asegurarse de que todo estuviera bien para poder seguir con el show.

“Me abrí la ceja, literal, no es broma. No sé si los de primera fila lo vieron, pero estoy bien”, aclaró mientras salía de backstage con un vendaje en la cabeza, el cual le colocaron para parar el sangrado.

La cantante hizo referencia a los problemas que ha habido en la organización de su gira: “Es que esto ya parece telenovela. El drama de mi vida ¿qué les puedo decir? Algo de drama tenía que tener el tour, amigos, más drama”.

Danna Paola explicó que se pegó con su rodilla y se dio cuenta hasta que su ojo comenzó a inflamarse, lo que provocó que no pudiera ver, posteriormente, alguien de su staff le hizo saber que algo andaba mal con su ojo.

“Pero no importa, vamos a seguir. Después de todo lo que ha pasado esta noche y con lo que he pasado estos meses, yo no pienso dejar este escenario, hasta que termine”, añadió.