¿Murió la vocalista de Yahritza y Su Esencia? Filtran rumor en redes

Vaya polémica que se generó en torno a Yahritza y Su Esencia, esto después de que sus integrantes hicieran polémicos comentarios sobre la Ciudad de México y la gastronomía mexicana, mismos que no cayeron nada bien entre sus fans y no tan fans, motivo por el cual pidieron cancelar a la agrupación de regional mexicano.

¿Yahritza y Su Esencia lograron sold out en Monterrey?

Después de tantos rumores y especulaciones, Yahritza y Su Esencia se presentó con éxito en Monterrey, Nuevo León, pues lograron vender todas las entradas para el primer concierto que la agrupación dio en esta ciudad.

¿Yahritza y Su Esencia se disculpó otra vez con su público?

En redes sociales se filtró un nuevo video en donde se ve a los integrantes de la agrupación hablando de lo sucedido hace algunas semanas durante su visita a la Ciudad de México. Ahí confesaron que nunca fue su intención ofender a nadie ni faltarle el respeto a México, pues están orgullosos de ser mexicanos.

“Vine a pedirles perdón. Nunca fue nuestra intención ofender a nadie, ni faltarle el respeto a nadie. Es un orgullo ser mexicano, para qué les miento”, declararon. Tras esto, los asistentes al concierto aplaudieron y reiteraron su apoyo a la agrupación.

Yaharitza pide perdón a México durante su concierto en Monterrey pic.twitter.com/UN4lT1nKDL — Lo + viral (@VideosVirales69) September 7, 2023

¿Por qué surgió el rumor de la muerte de Yahritza Martínez? Luego de que la agrupación se presentara con éxito en Monterrey, Nuevo León, surgió un rumor que aseguraba que la vocalista había muerto, lo que generó que la información se esparciera rápidamente.

Afortunadamente todo se trató de una fake news que surgió de un video de TikTok, el cual decía que “la novia de Yahrtiza estaba destrozada y le canta una canción”. El clip fue compartido por la cuenta @lapastoracatalina0, donde mostraba una caja funeraria y flores, así como el rostro de la cantante y algunas frases como “vuela alto”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El hecho no pasó desapercibido y de inmediato los internautas reprobaron el hecho: “¿Cómo que murió Yahritza, cómo pasó eso?”, “No sé cómo le desean la muerte a Yahrtiza, ¿todo bien en casa a todos los que quisieran eso? Asco de gente”, “No entiendo qué le pasó”, “En verdad la gente no tiene nada qué hacer sólo decir cosas… Más vida para Yahritza, adelante, no le pongas importancia a los comentarios”, entre otros, fueron los comentarios.