Yahritza y Su Esencia envía mensaje a México tras polémicos comentarios

Yahritza y Su Esencia es un grupo de regional mexicano que se encuentra en medio de la polémica luego de haber hecho comentarios despectivos sobre nuestro país durante una conferencia de prensa; sin embargo, ya se disculpó al respecto.

¿De dónde es Yahritza y Su Esencia?

Yahritza es una joven de 15 años, originaria de Washington, Estados Unidos y de padres mexicanos, por lo que creció rodeada de la cultura latina. La agrupación se ha posicionado dentro del gusto de la gente gracias a su sencillo “Soy el único”, el cual es de la autoría de la joven.

¿Qué dijo la agrupación sobre México?

Yahritza y Su Esencia se encontraba de visita en la Ciudad de México donde dieron una conferencia de prensa. Fue allí donde los músicos hicieron algunos comentarios despectivos sobre nuestro país, mismos que se volvieron virales, pues aseguraron que no les gustó la comida mexicana y no disfrutaron mucho su estancia en suelo azteca.

“Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, cuando estoy durmiendo, porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, dijo Yahritza.

Así mismo, indicaron que preferían la comida de Estados Unidos, ya que la mexicana “no pica”, lo que generó un sinfín de críticas: “Yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta donde vivimos, en Washington la neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo Armando, el mayor de los tres hermanos.

Por su parte, Jairo expresó que para él “también es la comida porque yo soy delicado y pues casi nada más como pollo, como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso”.

¿Yahritza y Su Esencia se disculpó? Después de la polémica que se generó en torno a sus comentarios, la agrupación compartió un video en su cuenta de Facebook donde se disculpó por lo sucedido. En el video la vocalista dijo sentirse orgullosa por sus raíces mexicanas.

“Queremos que sepan que lo que nos motiva todos los días para escribir canciones y música, es el gran orgullo de tener sangre mexicana en nuestras venas... somos orgullosamente mexicanos y apreciamos mucho el cariño del público, en especial en México”.

“Ustedes siempre nos demuestran su cariño y nos reciben con mucho mucho amor y por eso estamos agradecidos pero también apenados. Hemos visto los comentarios en las redes y creemos que ustedes tienen toda la razón”, declaró Yahritza.

Por último, la vocalista aseguró que no supieron expresarse correctamente, y en lugar de hablar de lo mucho que les gusta México “hablamos de muchos detalles que estuvieron fuera de lugar y entendemos eso y pues les ofrecemos una disculpa”.