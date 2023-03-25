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FOTOS | Murió Xavier López "Chabelo" a los 88 años.

La noticia de la muerte del “amigo de todos los niños” se dio a conocer a través de las redes sociales del presentador de televisión.

Por: Maribel Velázquez

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