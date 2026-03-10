Así la puedes utilizar la borra de café como neutralizador de olores en el hogar

Si eres amante del café y lo tomas diariamente seguramente siempre tienes borra de café, es decir, los residuos que quedan después de la preparación. Te decimos cómo puedes darle otro uso de una manera brillante, así que antes de que pienses desecharla descubre su función como neutralizador de olores.

Borra de café como neutralizante de olores

En el refrigerador: En muchas ocasiones aunque tu refrigerador esté limpio los alimentos pueden soltar varios olores que entre ellos llegan a ser fuertes y nada agradables pero puedes usar la borra de café como un neutralizador de olores natural, tan solo pon un recipiente con un poco de ella y evita taparlo.

Quitar el mal olor de las manos: Si picas cebolla o ajo tus manos absorben mucho el olor, y aunque te las lavas muchas veces con agua y jabón no se va el olor, es ideal que tomes un poco de borra de café y la frotes entre tus manos y dedos, verás que se irá el desagradable olor en poco tiempo.

Olor a humedad: Deja secar la borra de café y cuando esté lista, ponla en un recipiente el cual debe tener algunos agujeros para que absorba la humedad. Este consejo es ideal para dejarlo cerca de donde guardes tus zapatos o tu armario.

Calzado: Si tu calzado tiene mal olor o tiene demasiada humedad, puedes poner un poco de residuos de café en una bolsa de tela, déjalo ahí por toda una noche y verás un gran cambio en tus zapatos.

Olor de humedad en casa: Si tu casa no tiene mucha ventilación y aloja olor a humedad puedes poner en distintos puntos (comedor, sala, habitaciones) la borra de café, te ayudará a absorber la humedad y por ende, los malos olores y además le sumará un toque fresco al ambiente.