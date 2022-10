Natalia Alcocer presenta a su novio tras polémica con su exesposo.

Natalia Alcocer no la ha pasado nada fácil después de que fuera víctima de violencia por parte de su expareja, por ello, la actriz y conductora alzó la voz con el fin de empoderar a otras mujeres para que no pasen por su situación y de paso presentó a su nueva pareja.

Natalia Alcocer estuvo con nosotros para hablar de “Todos a Bailar”.

Cabe recordar que hace un año Natalia Alcocer dio a conocer que fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su exesposo después de mostrar en su cuenta de Instagram algunas evidencias sobre las agresiones que sufrió de Juan José “N”.

Así mismo, dijo temer por su vida ya que su exesposo llegó a intimidarla de diferentes maneras e, incluso, llegó a decirle que podría matarla.

“Hoy temo por mi vida, pero no sólo por esto, sino por la decisión del juez, temo porque el señor es lo que hizo en muchos años de mi relación, amenazarme, usar su poder, su tráfico de influencias, decirme que si yo lo dejaba me iba a dejar en la calle -que lo está haciendo-, que a él no lo iba a poder meter a la cárcel -que lo está haciendo- que me iba a matar, pues es lo único que le falta cumplir”, sentenció.

Ahora, la conductora quiso servir de ejemplo e inspiración para sus fans a fin de recordarles que, pese a la adversidad, no hay que perder la fe y esperanza en el amor, ya que seguramente la vida tendrá a alguien, pero lo primero y más importante es sanar.

La actriz recordó como conoció a su expareja Michael Conh del Real, con quien lleva algunos meses de relación después de lo vivió con su anterior pareja.

Te puede interesar: Natalia Alcocer llora tras perder la demanda de violencia contra su exesposo.

¿Cómo conoció a su novio Natalia Alcocer? A través de sus historias de Instagram, Alcocer reveló que la vida le tenía algo planeado solo que no se había dado el momento, por ello, cuando conoció a Del Real el flechazo fue mayor.

“Nos conocimos y cuando nos despedimos nos abrazamos, pero sentí demasiado bonito, no lo quería soltar y después él me contó que tampoco a mí, luego le conté a un amigo sobre este encuentro y me preguntó que cómo se llamaba”, relató Natalia Alcocer.

Cabe mencionar que, su amigo le contó que anteriormente había conocido a alguien especial para ella, incluso, tenía la intención de presentárselo; sin embargo, por cuestiones de la vida jamás se pudo dar la cita.

Para sorpresa de ella, el hombre que quería presentarle su amiga era ni más ni menos que Michael Conh del Real.

“Nos conocimos en 2020, pero yo estaba pasando un momento muy difícil con todos los problemas que tenía, estaba mal y necesitaba estar sola, conmigo misma, sanarme por lo cual no pasó algo más, pero he sanado, he trabajado en mí y en 2022 y estamos juntos”, añadió

Luego de darse una nueva oportunidad en el amor, Natalia Alcocer se encuentra feliz y contenta ya que el venezolano pasa tiempo con sus hijas y la ha apoyado a lo largo de la batalla legal que enfrenta con su expareja.