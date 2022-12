¿Qué le pasó? Natanael Cano termina en el hospital por esta razón.

El cantante mexicano de Corridos Tumbados, Natanael Cano, alertó a sus fans después de publicar en su cuenta de Instagram una serie de videos en donde se le ve en una cama de hospital.

¿Qué le pasó a Natanael Cano? El cantante sonorense de 21 años sufrió un percance mientras practicaba motocross, afortunadamente el incidente no pasó a mayores; sin embargo, se alcanza a apreciar que una de sus extremidades fue enyesada.

“Mi gente, tuvimos un pequeño accidente en la pista de Sonora, aquí, de motocross. Le mando un saludo a toda la plebada que le gusta andar bien recio, nos tocó pasar por esto viejones, pero no pasa nada. Aquí andamos echándole ganas”, escribió el intérprete de “Amor tumbado”, “Porte exuberante” y “Disfruto lo malo”, entre otras.

En uno de los videos que compartió posteriormente se puede ver que, él estaba en la pista de motocross siguiendo el camino lleno de obstáculos. En las primeras vueltas no sufrió ningún percance, por lo que se ve a sus amigos aplaudiéndole.

Posteriormente, sorprendió a todos al pasar por encima de dos montañas de tierra gracias a la velocidad que alcanzó. En el siguiente video se le puede ver haciendo lo mismo, pero con otro obstáculo que no había podido superar, aunque esta ocasión cayó de la motocicleta, por lo que de inmediato corrieron sus amigos para ver cómo estaba.

Lo bueno fue que Natanael Cano portó en todo momento su equipo de protección, por lo que el incidente no pasó a mayores y todo terminó en una lesión en la pierna derecha.

¿Qué dijo Natanael Cano tras su percance?

El cantante sonorense les recomendó a sus fans no ir a las pistas de motocross si no tienen la condición adecuada ni la pericia, así mismo, hizo hincapié en que si consumen alcohol mejor no conduzcan una motocicleta.

“Ahí nomás para que quede claro, plebada, que si no entrenas, que si no traes condición, que si traes boracheras no llegas con las mismas habilidades a esa pista, plebada. Cuídense mucho. Yo ando al puro tirante aquí, viejones (…) Gracias a Dios no pasó a mayores, acá andamos”, añadió.

Cabe mencionar que este no es el único percance que sufre Natanael Cano en los últimos meses, en julio pasado tuvo un aparatoso choque a bordo de uno de sus lujosos y costosos automóviles un Mustang Shelby GT 500, valuado en más de 2 millones y medio de pesos.