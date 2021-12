Nerea Godínez envía desgarrador mensaje a mamá de Octavio Ocaña.

Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña, dedicó un desgarrador mensaje de cumpleaños a Ana Lucía Ocaña, mamá del fallecido actor tabasqueño.

Doña Lucía festejó su cumpleaños el pasado lunes 13 de diciembre, por lo que su nuera escribió toda una carta abierta al público mexicano en Instagram.

“Mi reina hermosa, no tengo palabras suficientes para describir lo que siento en estos momentos y sé perfecto que usted menos. Solo puedo decirle que agradezco cruzarnos en esta vida para poder darnos tanto amor y tanto cariño”, escribió Nerea Godínez.

La joven acompañó su mensaje con algunas fotos nunca antes vistas, incluyendo una imagen de Ana Lucía fundida en un abrazo con Octavio Ocaña.

“Sé que de todas las fechas especiales, está es la peor para usted, pero como se lo he dicho, yo no la suelto ni un segundo y le voy a festejar y a apapachar como nuestro niño lo hubiera hecho”, continuó.

Novia de Octavio Ocaña conmueve al público con mensaje a su suegra

Nerea Godínez también compartió una fotografía posando junto a su suegra, donde ambas posaron con abrigos negros en lo que parece ser una fiesta.

“La amo, la adoro y la admiro. Gracias por quererme y aceptarme desde el día uno que me conoció. Yo le debo la vida porque me entregó al ser más importante para usted y me dejó cuidarlo, guiarlo y amarlo”, escribió la influencer.

Nerea, quien regresó a Instagram tras las fuertes críticas de los internautas, agradeció a Ana Lucía Ocaña por aceptarla en su familia.

“A pesar de todo lo que ha pasado, me ha permitido seguir sintiendo el amor por nuestro niño e incluso me ha hecho entender lo que valgo. ¡Feliz cumpleaños mi reina hermosa!”, concluyó.

El mensaje de Nerea Godínez en Instagram ganó más de 75 mil ‘Me Gusta’ y múltiples comentarios por parte de los admiradores del fallecido Octavio Ocaña .

