Nerea Godinez estuvo embarazada de Octavio Ocaña, pero decidió no tenerlo

Octavio Ocaña pudo haberse convertido en padre antes de ser asesinado, pues su pareja, Nerea Godínez, estuvo embarazada, aunque finalmente decidió interrumpir el embarazo y fue una decisión que, en su momento, deprimió al malogrado actor pues él sí anhelaba tener al bebé, así lo destapa en exclusiva para Ventaneando Doña Ana Lucía Ocaña, madre de Octavio.

¿Qué dijo la madre de Octavio Ocañana? “A Octavio lo deprimió mucho que también Nerea, en su momento, yo nunca quise comentar eso, pero Nerea en ese momento estuvo embarazada de Octavio y no quiso tener el hijo y fue y se lo sacó”, dijo Doña Ana Lucía Ocaña.

“Octavio nos habló a nosotros: ‘Por favor te pido con el corazón que la convenzas, habla con ella, yo quiero tener un hijo, yo quiero ser papá’, entonces vinimos mi esposo y yo ha hablar con ella y le dijimos ‘hija, nosotros te vamos a apoyar’ y me dice ‘es que yo ya tengo un hijo y es que Octavio no sé cómo lo vaya a tomar y si después agarra y ya me olvida’”, recalcó la madre de Octavio Ocaña.

¿Qué hicieron al respecto?

Doña Ana Lucía Ocaña reveló que mi esposo agarró y dijo “’¿sabes qué? Es su cuerpo, es su voluntad, ya no le insistas, ella no quiere’. Todavía estaban permitidos los legrados, no como ahorita que ya no lo puedes hacer, se fue y lo hizo, llevaba como un mes de gestación o días de gestación, todavía no estaba como bien formado, entonces, ahí Octavio se deprimió el doble”.

“Empieza Octavio a pasar problemas con ella, peleaba mucho con ella, trataba de salise de la casa, no estaba con ella, luego nos venimos nosotros a Tabasco”, agregó.

¿La madre de Octavio Ocaña atentó contra su vida?

La trágica muerte de su hijo, además de la separación de su esposo del que hoy busca divorciarse debido a la infidelidad y abandono de éste, ha llevado a Doña Ana Lucía a un preocupante estado de ánimo, al grado de atentar contra su vida, aunque por suerte vivió para contarlo.

“He llorado mis lágrimas y hasta de sangre, es más, me intenté quitar la vida por culpa de él cuando yo descubrí la infidelidad. Me llevaron a un hospital, yo ya iba bien sedada con pastillas para dormir y gracias a Dios me hicieron un lavado estomacal y yo salí de esto, pero el señor me llevó a la desgracia con esa separación por yo depender de él”, finalizó.