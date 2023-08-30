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FOTOS | Nieto de Talina Fernández contó lo que heredó de su abuela; no piensa pelear más bienes

José Emilio Fernández no piensa entrar en conflicto con sus tíos por la herencia de su abuela. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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Talina noticias.jpg
Emilio Levy posando.jpg
Talina sacudiendo.jpg
Emilio Levy sin camisa.jpg
Talina joven.jpg
Emilio Levy y Talina.jpg
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Talina entrevistada (2).jpg
Emilio Levy con lentes.jpg
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A cuánto asciende la fortuna de Talina Fernández que dejó tras su muerte.jpg
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