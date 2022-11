Niño mexicano nació con una extraña cola de casi 6 centímetros.

Hay cosas extrañas que no siempre tienen una explicación lógica, algo así sucedió en Nuevo León donde nació un niño con una cola de casi 6 centímetros de largo en la espalda baja, el primer caso registrado en México, así lo informó el Daily Mail.

El niño en cuestión cuya identidad no ha podido ser identificada llegó a este mundo a través de una cesaría que se le practicó a su madre en un nosocomio de Nuevo León. Los padres del menor gozaban de una excelente salud y sus edades rondaban los 20 años.

No obstante, llamó la atención del personal médico que el bebé nació con una cola de 5.7 centímetros de largo, la cual era de consistencia suave y pelo fino, además de contar con una forma puntiaguda.

El cuerpo médico dirigido por el Dr. José Rueda, detalló el hecho al Journal of Pediatric Surgery Case Reports que el niño nació en el tiempo estimado y no se presentaron complicaciones durante el embarazo ni el parto, además de que los padres ya tenían un hijo, el cual no nació con este padecimiento.

Después de examinar la extraña cola o extremidad, se percataron que esta sobresalía de su coxis y podía moverse sin generar dolor al infante, aunque no mostraba ningún movimiento espontáneo, pero llamó la atención que el bebé lloró cuando le picaron con una aguja.

¿Cómo estaba la salud del bebé? Como mencionamos anteriormente, no hubo ninguna complicación durante el embarazo y parto, además de que sus padres gozaban de buena salud, así como el niño que afortunadamente nació sano, así lo demostraron las pruebas cerebrales, cardíacas, auditivas y urinarias que se le realizaron.



De acuerdo con especialistas, las colas humanas se dividen en dos categorías, la ‘pseudocolas’, estas son similares a una cola y surgen debido a problemas en la columna vertebral o tumores, así como las ‘colas verdaderas’ que están llenas de músculos, vasos sanguíneos y nervios, no así de huesos, se cree que esta extremidad surge de la cola embrionaria que los bebés desarrollan en el útero, aunque suelen ser reabsorbidas por el cuerpo.

Debido a la buena salud del bebé fue dado de alta, a los dos meses volvieron a evaluarlo y su cola había aumentado de tamaño en 0,8 cm, por lo que los doctores determinaron que debían extirparla a través de un procedimiento quirúrgico. Una vez extirpada analizaron la extremidad y se encontraron con que contenía tejido blando, arterías venas y nervios, aunque no lograron determinar la causa de su existencia.