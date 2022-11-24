(VIDEO) Una multitud de pingüinos se divierten lanzándose de un iceberg.

Un grupo de pingüinos aprovechó para divertirse en equipo. Todos los animalitos tomaron su turno para ir lanzándose uno a uno hacia el mar. Una de las mejores postales que verás en el año. Hata se antoja ser uno de ellos.

Estas criaturas aprovecharon la pendiente de hielo en la que se encontraban para tomár más velocidad. Sin duda es algo que les quitará el calor. A parte de refrescados, estarán muy satisfechos de poder hacer esta actividad con sus amigos. ¡Al agua patos!