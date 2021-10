Niurka confiesa que le gusta Kate del Castillo; don Eric reacciona.

El nombre de Niurka Marcos no deja de ser tendencia en redes sociales, después de revelar a sus amores platónicos del género femenino.

Fue en un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto, donde la vedette cubana confesó su gusto por algunas actrices del espectáculo.

Todavía no me gustan las mujeres, pero si algún día me da por hacer eso elegiría a Angelina Jolie. De mexicanas a Kate del Castillo; te amo mi Kate

Fiel a su estilo, la bailarina reveló su atracción por Kate del Castillo, quien alcanzó gran popularidad tras protagonizar La Reina del Sur.

Te puede interesar: ¿De qué murió el reconocido actor Miguel Palmer?

Eric del Castillo reacciona a los polémicos comentarios de Niurka

Fue durante el reciente homenaje a Silvia Pinal, donde Eric del Castillo llegó acompañado de su hija Verónica; ambos respondieron muy contentos a todas las preguntas de la prensa.

Don Eric expresó que Niurka tiene buen gusto tras confesar su enamoramiento de Kate del Castillo.

Pues sí lo tiene, ¡qué bueno!

En otros temas, el actor confirmó que uno de sus amores platónicos fue la misma Silvia Pinal.

Estaba buenísima. Era yo soltero, yo la veía. Hicimos dos o tres trabajos y decía ‘qué buena está, carambas’. Siempre fui respetuoso

Además, el artista confirmó que su hija Verónica fue fruto de una noche de amor en Acapulco.

A esta morenaza a mí me la hicieron en Acapulco en una noche estrellada en el hotel Camarena

Por su parte, Verónica del Castillo confirmó que Kate no podría tener una relación sentimental con Niurka, ya que la protagonista de La Reina del Sur está estrenando galán.

“Creo que no es un novio formal, no sé. Sé que está saliendo con alguien, pero no puedo decir más porque luego nos regaña”, expresó la artista a las cámaras de Azteca UNO y otros medios de comunicación.

También te puede interesar: Ninel Conde llega a México para ver a su hijo tras la fuga de Larry Ramos.