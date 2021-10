Ninel Conde llega a México para ver a su hijo tras la fuga de Larry Ramos.

Ninel Conde regresó a Guadalajara de un vuelo procedente de Estados Unidos, donde enfrentó una de las polémicas más grandes de su vida personal tras la fuga de su esposo Larry Ramos.

Ninel Conde continúa luchando por ver a su bebé Emmanuel

EN EXCLUSIVA Ninel Conde nos cuenta sobre la situación legal que está viviendo por su hijo, ya que actualmente no lo puede ver.

A su llegada, fue cuestionada por los micrófonos de Azteca UNO y otros medios de comunicación sobre su pleito legal con Giovanni Medina.

La cantante y actriz confesó que metió una petición para poder reunirse con su hijo Emmanuel en su próximo cumpleaños.

Mi equipo legal metió una petición para poder ver a mi hijo en su cumpleaños; también pedimos una visita presencial en el centro de convivencias porque la vez pasada su papá no lo llevó

El juez dice que no porque el niño manifiesta su rechazo conmigo en las videollamadas. El papá tenía hasta el viernes para contestar, pero no contestó, lo que significa que será otro cumpleaños sin ver a mi hijo

Ninel Conde considera que existe tráfico de influencias en el caso de la custodia de su bebé

Aunque la intérprete de Tú no vales la pena continúa haciendo lo imposible para reunirse con su hijo Emmanuel, tampoco descarta que exista tráfico de influencias por parte de su ex, Giovanni Medina.

También se ha reportado que el niño no tiene límites, que el niño es grosero con su mamá y papá… esa parte el juez no la está viendo

Por último, Ninel Conde evadió el tema de la fuga de Larry Ramos de Estados Unidos.

“Mi amor, no es un tema mío. Yo de ese tema no tengo nada que ver. Tanta cosa se ha dicho, pero aquí estoy en México y no tengo ninguna prohibición”, concluyó para los medios de comunicación.

