Niurka revela que vive fricciones con su hijo Emilio Osorio

En su visita por el estado de Campeche, donde inauguró un bar, Niurka Marcos se sinceró y compartió que se está dando un espacio de su hijo, Emilio Osorio, con quien ha tenido problemas recientemente pues la cubana asegura que él ha cambiado y le ha perdido el respeto como madre.

Hay dos cosas que yo nunca he sido en mi vida, ni hipócrita, ni mustia y sabes qué es para mí ser mustio, vivir una realidad y ocultarla, mostrar una sonrisa detrás de un infierno y esa no es la educación que yo di, quién sabe dónde lo habrá aprendido, entendiste

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¿Cómo comenzaron sus diferencias con Emilio Osorio?

Sus diferencias empezaron a darse, luego de que Marcos, se molestara con su exesposo Juan Osorio por el comportamiento que tuvo ante los ataques que Emilio vivió en un proyecto reciente.

Hablaba conmigo en el transcurso de dos horas y me platicaba sus experiencias, como el carácter de su papá, porque Juan es un hombre de carácter fuerte, controlador. Han sido conversaciones bastante duras, para mí, conversaciones en las que me ha faltado el respeto, en las conversaciones se ha comportado igualado, como si estuviera hablando con un amigo

¿Cómo es la relación que actualmente tiene con su hijo?

Esas acciones, la han llevado a tomar la decisión de aplicar el contacto cero con su hijo.

Dejaste de ser esa personas que todos presumimos que es madura e inteligente o te sobrestimamos, o te hemos dicho tanto y tan seguido, que ya te la creíste. Te estás enfrentando cuerpo a cuerpo con tu madre, esta es una guerra de poder, esto es muy sencillo, estás bloqueado, para que acompañes a tu papá

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Hoy, Niurka busca entender con sabiduría esta prueba que le pone la vida.