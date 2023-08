Niurka explota contra Juan Osorio por su hijo Emilio Osorio

Aunque en los últimos años habían tenido buena comunicación y una relación civilizada, Niurka Marcos admite que no está nada contenta con Juan Osorio, pues cree que no defendió a su hijo Emilio como debía, cuando en el reality show en el que participó intentaron hacerle una mala imagen mientras otros de los concursantes recibían un trato preferencial.

¿Qué dijo Niurka Marcos?

La polémica y siempre controvertida actriz cubana se pronunció al respecto y declaró que “delatamos lo que estaba incorrecto y pues también la gente agradece eso, es en el nicho en que yo vivo, yo no vivo embarrada en la mie…, yo delato la mie…”.

Niurka vuelve a tronar contra Juan Osorio por su hijo Emilio Osorio

“Yo no quiero saber nada de eso, aparte (Juan Osorio) está bloqueado, ni él necesita que lo desbloqué ni yo lo pienso desbloquear. Ni él traga de mí ni yo trago de él, entonces que se ocupe de su hijo y yo voy a seguir estando de guardiana cuidando que no le hagan chin… a mi hijo”.

“Ese tipo de chin… que él se ve obligado a permitir, ese es el punto G de esta situación. Mi enojo no es por gusto, mi enojo es que como él trabaja en Televisa pues se tiene que callar y de pronto hacen chin… que él no puede meter las manos. José Emilio tiene una madre que lo defiende y si tiene un padre que para estar en la empresa tiene que callar, bueno, también es entendible pero a mí no me sirve, por lo tanto bloqueado”, recalcó la cubana.

¿Niurka Marcos abriría su OnlyFans? En otro orden de ideas, la actriz cubana respondió si le gustaría abrir su cuenta en una aplicación de contenido para adultos, dado que es tan desinhibida y muestra sus encantos a la menor provocación.

“No haría nada de eso porque además, yo puedo mentar ma…, puedo defender de mis hijos, puedo ser bien pin… vulgar, todo eso me encanta porque me entretiene y me divierte, aparte la gente se ca… de la risa, pero eso de enseñar, abrir la pierna y enseñar los pies y mi cu… no, eso se me hace demasiado cochino”, aseguró Niurka Marcos.

¿Niurka Marcos se toma el tiempo para atender a sus fans?

La cubana viajó de regreso a Mérida donde radica y reveló que siempre llega con suficiente tiempo por si la gente la detiene para pedirle fotografías, incluso para atender a la prensa a diferencia de muchos de sus compañeros.

“Oye, por eso ya vengo dos horas antes al aeropuerto, para no decirle a la gente que estoy apurada ni a la prensa”, finalizó.