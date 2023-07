Somos un país que está habituado a los movimientos telúricos y dentro de esto, se requieren métodos de precaución, también de la consciencia y responsabilidad suficiente para hacerle frente a esas situaciones. Dicho esto, te explicaremos por qué no se activa la alerta sísmica en los microsismos.

La situación, tiene su antecedente inmediato, a partir de un hecho que no tuvo consecuencias físicas, ni materiales. El pasado viernes, se presentó un sismo de magnitud 2.2 en la alcaldía de Coyoacán, tras la baja intensidad, es muy difícil percibir un movimiento telúrico de esas características, también porque no tiene la fuerza suficiente para generar daño alguno. Dicho esto, la alerta sísmica no entró en funcionamiento.

¿Por qué no se activa la alerta sísmica por microsismos?

Cuando hay microsismos que tienen epicentro en Ciudad de México (en definitiva, movimientos de muy baja intensidad), no se activa la alerta sísmica, porque el sistema está diseñado para alertar sobre actividades que tengan un epicentro que se localice en alguno de los estados de la zona poniente del país como: Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y Puebla.

Esto se explica, ya que la actividad telúrica generada en esa región es la que resulta peligrosa para la Ciudad de México y la Zona Metropolitana.

Las autoridades de CDMX, determinaron que los microsismos en la capital mexicana están asociados a la activación de pequeñas fallas pertenecientes a la Sierra de Las Cruces, formación que separa al Valle de México y el de Toluca.

Ocurren ocasionalmente en el valle de México, suelen presentar magnitudes menores a 3.8 y pueden generar aceleraciones que los hacen perceptibles sólo en zonas próximas al epicentro. Desde el 81 en la zona de Mixcoac, están asociados a la activación de pequeñas fallas pertenecientes a la Sierra de Las Cruces

Hasta el momento, no hay una explicación científica respecto a por qué han aumentado en los últimos años, pero las autoridades capitalinas tienen un equipo de científicos que buscan dar una respuesta a esto.