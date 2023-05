Esta es la razón por la que no debes hacer transferencias bancarias ¡estos 6 días del año!

Una acción de este tipo ha pasado a convertirse en moneda corriente para muchas personas y varias compañías. Es justo resaltar que esto siempre es algo peligroso y, por ello no está de más decirte la razón por la que no debes hacer transferencias bancarias en particular durante 6 días del año.

Aprende a diferenciar monedas y billetes falsos. El experto dice cómo.

Te puede interesar: Banxico trabaja en una nueva moneda conmemorativa de 20 pesos.

Los trámites bancarios se han vuelto más sencillos gracias al uso de bancas móviles y la tecnología, herramientas que evitan que las personas acudan a una sucursal y en su lugar realicen sus pagos a través de un dispositivo.

Sin embargo, hay ciertos aspectos negativos, entre ellos hay días que no es recomendable hacer transferencias electrónicas.

¿Cuál es la razón por la que no debes hacer transferencias bancarias durante estos 6 días del año?

Año Nuevo, el Viernes Santo, el Lunes de Pascua, el 1 de mayo, el 25 de diciembre y el 12 de diciembre constituyen los momentos del año, donde no hay que hacer transferencias bancarias.

El Banco Nacional de México (Banxico) cuenta con un calendario, donde las personas pueden corroborar qué días del año las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones.

A partir de esto, es que estas fechas que te mencionamos no son las más propicias para que realices grandes o pequeños movimientos de dinero.

También te puede interesar: Esta es la moneda de 5 pesos por la que ofrecen 1 millón en internet.

Para cualquier otro día, las aplicaciones digitales y de banca móvil son una de las opciones más seguras para poder hacer los movimientos de dinero que requieres, sin tener la necesidad de salir de casa y exponerse a la delincuencia.