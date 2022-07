Surgen nuevos detalles del supuesto embarazo de Cazzu y Nodal.

Los rumores de un posible embarazo de Cazzu y Christian Nodal cada vez son más fuertes, luego de que los conductores de Chisme No Like afirmaran que los cantantes “están buscando una residencia para vivir en Argentina, pero él no solo está componiendo con su mujer, también han hablado de la posibilidad de tener un hijo. Ya está pensando en ser padre y obviamente con la susodicha”, declararon en su programa.

Programa 6 de junio 2022 | Christian Nodal dolido por broma J Balvin.

Recordemos que el cantante sonorense mantiene un romance con la rapera argentina, quien también es conocida como Nena Trampa por su reciente álbum musical.

Ambos fueron captados de la mano y hasta besándose en diferentes videos que se viralizaron entre los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, los rumores del embarazo han aumentado con las nuevas declaraciones de nuestra querida Padme Vidente en sus redes sociales.

Te puede interesar: Rumores apuntan a que Cazzu está embarazada. ¿Es de Nodal?

¿Christian Nodal y Cazzu esperan bebé?

Padme Vidente realizó nuevas predicciones de la semana, asegurando que Christian Nodal podría convertirse en padre muy pronto.

“La sensual Cazzu... se dice que está embarazada. Este año va a ser exageradamente fértil para Nodal. No nada más veo que sí puede quedar embarazada Cazzu, probablemente veamos el embarazo entre septiembre u octubre”, dijo la astróloga en sus redes sociales.

Según Padme, la pareja todavía no está embarazada, pero “sí van a tener un bebé, no próximamente, pero sí se va a gestar aquello”.

No todo será miel sobre hojuelas, pues tal vez Christian Nodal embarace a dos mujeres al mismo tiempo: “Otra chica va a quedar embarazada a la par”.

Por último, la querida vidente recomienda al sonorense trabajar en su autoestima tras su ruptura de Belinda.

“No te sientas fracasado o estancado porque no has logrado olvidar a Belinda. Un clavo no saca a otro clavo”, concluyó.

También te puede interesar: Fan confesó que Christian Nodal no cumplió su promesa de ayudarla.