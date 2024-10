Christian Nodal retomó sus presentaciones en Guadalajara tras crisis de salud

Después de superar unos días complicados de salud debido a una fuerte infección estomacal que lo llevó al hospital, Christian Nodal regresó como nuevo para presentarse este lunes en la primera de dos fechas que ofrecerá en el Palenque de las Fiestas de Octubre, en Guadalajara.

Te puede interesar: Alejandra Guzmán sufre caída en aeropuerto al llegar con su mamá a la CDMX

Como no podía dejar solo a su amado después de su convalecencia, Ángela Aguilar se dejó ver en primera fila, acompañada de su hermano Leonardo Aguilar y Pablo Preciado de Grupo Matisse, un hecho insólito en la historia del Palenque de Guadalajara y con la finalidad de que no pudiéramos grabar más detalles, Nodal pidió a los organizadores que sacarán a la prensa después de las primeras tres canciones, pero esto no fue obstáculo para que Ventaneando les pudiera seguir contando esta historia.

Christian Nodal retomó presentaciones en Guadalajara tras su crisis de salud [VIDEO] Christian Nodal retomó presentaciones en Guadalajara tras su crisis de salud. Estuvo acompañado por su esposa Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar y Pablo Preciado de Matisse.

¿Qué dijo Christian Nodal?

Al público presente, Christian Nodal dijo “estamos en las Fiestas de Octubre. Ustedes saben que desde que me permitieron estar aquí por primera vez, este es de mis lugares favoritos”.

“Me da mucho gusto verlos de nuevo Guadalajara, ustedes son mi casa y lo saben”, agregó Christian Nodal, el cual no desaprovechó el momento para demostrarle su amor a Ángela, quien este martes celebra su cumpleaños número 21.

También te puede interesar: María Laura Salinas, Emilio Cabrero y Sergio Vela en foro hablan de Design Week México

¿Cómo celebró el cumpleaños de Ángela Aguilar?

Para festejarla por adelantado, su hermano Leonardo, quien también subió al ruedo, le regaló esta canción: “Pasaron dos años y yo no sabía cuánto te quería...”.

Y como ya se ha hecho costumbre en los últimos conciertos, Christian Nodal y Ángela Aguilar derrocharon miel cantando su éxito “Dime Cómo Quieres”. Mañana miércoles, Nodal volverá a encontrarse con su público en el Palenque de las Fiestas de Octubre.

Te puede interesar: Estevie grabó video con Christian Nodal tras ser señalada como la tercera en discordia entre él y Cazzu