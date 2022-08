Una señora se pone a vender garnachas dentro de un gimnasio.

Pura Vitamina G. Un gimnasio se ha vuelto todo un fenómeno viral gracias a su “Servicio VIP”. ¿Qué tiene de distinto a todos los demás? Puras garnachas, hechas al momento, para todos los que se puedan sentir sin energía después de una gran rutina.

Un video en TikTok ha dejado a más de uno perplejo por lo que podemos ver ahí. Mucha gente haciendo ejercicio, algo normal en esos lugares, pero, de pronto, hay algo (o más bien, alguien) que rompe con todo el entorno: una mujer está vendiendo garnachas dentro del gimnasio. Así es, dentro. No fuera. D-e-n-t-r-o.

Además de la sorpresas, la verdad es que lo que está preparando no está nada mal. Esa mujer también se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales por sus nobles y desinteresadas acciones para todos los que están creciendo músculo, bajando panza y viéndose tan bien como pueden. Pero, ¿esto es siquiera legal? La verdad no tenemos idea, pero tampoco nos parece nada mal.

Pero eso no es todo. En cuanto se publicó el video en TikTok, los comentarios y las reacciones no se hicieron. Con algunos de los sonidos más famosos del momento en los videos, se puede ver que la persona que graba hace un recorrido por el lugar hasta que, de la nada, aparece un comal, una mesa con mantelito de colores y una señora bien entrada preparando todo un manjar. ¿Todos los que estaban ahí pudieron probar todos sus platillos? ¿Alguno se habrá quedado con hambre? No tenemos la más remota idea, pero esperamos que esto pueda convertirse en una moda entre los gimnasios que tenemos cerca de nosotros. ¿Ustedes probarían unas quecas entre ejercicios=