(VIDEO) ¡Dejó la máscara pegada a la pintura del coche!

Un hombre disfrazado de no sabemos bien qué, iba tranquilamente en su scooter. Iba tan relajado que no vio que una camioneta de paquetería estaba estacionada muy cerca de él. Siguió e impacto de lleno contra el vehículo. Afortunadamente para él, no había nadie para reirse de él.

Dos Chicas fallecieron tras caer en una coladera cerca del Viaducto.

El impacto fue tan duro que la máscara que llevaba se le cayó. El patín también terminó en mal estado y el sujeto, en el suelo. Sin duda, la siguiente vez que salga a pasearse por el vecindario, dejará la máscara en casa. Mínimo para ver un poco mejor que está hecho un tarugo.