(VIDEO) ¡Interrumpió el blog de su hija con un sentón!
Esta mujer descolgaba la ropa mientras su hija grababa un video. Intentó salir de la toma sutilmente, pero tropezó y sucedió todo lo contrario.
Pocos tropezones te darán tanta risa como el de esta mujer. Ella iba a lo suyo mientras su pequeña le hablaba a la cámara. Después de colocar cuencos en la cesta, intentó bajar por la pendiente, pero cayó. Se acomodó un tremendo sentón y rodó hacia abajo.
Como toda una profesional, la niña se quedó hablando a la cámara. Ni se inmutó con la caída que hubo detrás de ella. Quien se quedó más preocupada por el suceso, fue una cabra que acompañaba a la señora. El animal se quedó observando por varios segundos para ver si su dueña se encontraba bien.
Que nada apague tu brillo pic.twitter.com/uymvKuiddL— Andele x Pndejo (@Xpndejo) November 14, 2022