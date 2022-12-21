(VIDEO) ¡Interrumpió el blog de su hija con un sentón!

Pocos tropezones te darán tanta risa como el de esta mujer. Ella iba a lo suyo mientras su pequeña le hablaba a la cámara. Después de colocar cuencos en la cesta, intentó bajar por la pendiente, pero cayó. Se acomodó un tremendo sentón y rodó hacia abajo.

Como toda una profesional, la niña se quedó hablando a la cámara. Ni se inmutó con la caída que hubo detrás de ella. Quien se quedó más preocupada por el suceso, fue una cabra que acompañaba a la señora. El animal se quedó observando por varios segundos para ver si su dueña se encontraba bien.