Bárbara de Regil revela si El Ángel realmente aparecerá en ‘Rosario Tijeras 5': las señales

Aunque apenas se estrenó “Rosario Tijeras 4" hace poco, los fans ya están ansiosos por una nueva temporada y hasta han hecho sus apuestas sobre si personajes como “El Ángel” podrían regresar, dado el impactante final que se vio en la exitosa serie protagonizada por Bárbara de Regil, en donde hace una nueva aparición.

Aunque todavía nada está escrito, ya existen algunas pistas que, para muchos, confirman la teoría de que su historia continuará, sobre todo después de que la actriz de cine mexicana hiciera una transmisión en directo donde contó nuevos detalles de la telenovela.

Justo antes de despedirse, De Regil mencionó que la quinta noticia que tenía por dar, era una gran sorpresa y, curiosamente, mencionó a un ángel, frase que desató la emoción entre sus admiradores.

“Hay una big surprise. Gran, gran sorpresa para ustedes. Ahí lo dejo. '¿Me pasas el ángel que está ahí'?”, mencionó con una sonrisa.

Otra pista de que “El Ángel” sí podría tener una participación en “Rosario Tijeras 5", es una foto donde ambos personajes posando frente a un espejo. Y lo que delató que sería actual y no un simple recuerdo, fue el hecho de que Bárbara de Regil luce exactamente el mismo corte de pelo que estrenó hace poco.

Instagram / @barbarade regil Una foto de Bárbara de Regil y Sebastián Martínez causó furor entre los fanáticos de “Rosario Tijeras”

Por último, páginas de fans rescataron un video del actor Sebastián Martínez en el que se escucha la voz de una mujer, que, según las teorías, sería “Rosario”, e incluso se mencionó una teoría de que tanto la foto como el clip, habrían sido de uno de sus encuentros para nuevas grabaciones.

¿Quién es “El Ángel” en ‘Rosario Tijeras’? Conoce al personaje que enamoró a todos

Fue en la temporada 2 de “Rosario Tijeras” cuando tuvo lugar la primera aparición de Daniel Salgado “El Ángel”, interpretado por el actor colombiano Sebastián Martínez. Al igual que la protagonista, este hombre se vio orillado por las circunstancias a vivir rodeado de peligros y enfrentamientos con peligrosos criminales. Pero en la temporada 3 se dio a entender que murió...

Facebook / Sebastián Martínez El personaje de “el Ángel” es uno de los preferidos en “Rosario Tijeras”

Parte importante de la construcción de este personaje radica en su interés romántico por Rosario, con quien tiene un tórrido romance, que se consolidó con el nacimiento de Ruby, su hija.

Al final de “Rosario Tijeras 4", este personaje importante vuelve a aparecer, pero hay duda sobre si fue imaginación de la protagonista o si se trata de una sorpresa. Es por esto que hay quienes todavía tienen la esperanza de que “El Ángel” regresará a “Rosario Tijeras”, o que al menos tendrá un final distinto.