Alessandra Rosaldo sacó todo lo que tenía y defiende a la familia Derbez

La farándula mexicana ha tenido a la familia Derbez entre las personas más polémicas del medio. Desde el legado dejado por Eugenio, cada uno de sus hijos ha recibido distintos niveles de hate y en esta última oportunidad la fórmula se repitió. Tras la muerte de Gabriela Michel y la falta de “apoyo” de parte de los Derbez, la gente se fue encima de ellos. Y ahora, Alessandra Rosaldo le contestó esto a la prensa.

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo ante las críticas sobre los Derbez?

Alessandra es la actual esposa de Eugenio, quien también ha vivido en el estigma de ser un mujeriego que repartió hijos por todos lados. Sin embargo, hoy cada uno de ellos indican amar a su padre, y que aunque se equivocó en el camino… le han aprendido a perdonar. Y como actual miembro de la familia, Rosaldo salió a defenderlos a todos.

“Qué te puedo yo decir del hate, estamos acostumbrados, desafortunadamente. Qué triste que tengamos que salir a explicar cosas que no tendríamos por qué explicar, que son privadas o que son nuestras y que además son muy personales. Cada quien vive estos procesos de manera diferente… Hay que darnos un poquito más de amor y sobre todo respetarnos unos a otros, bastante fea está la situación en todo el mundo como para que además nos estemos señalando y juzgando por cosas que nada que ver y que no saben”.

Al final, el mensaje de la mamá de Aitana se fue por la misma línea por la que ya comentó Vadhir y el propio Eugenio. Que no publiquen nada, no significa que no estén al pendiente de Aislinn. No deben exponer al mundo absolutamente todo lo que sucede en la interna.

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre Aislinn Derbez?

De hecho, Alessandra fue de las únicas que publicó algo de manera “inmediata” en redes sociales. Sin embargo, el hate llegó para todos. Tal como indicó Eugenio ayer en su respectivo encuentro con los medios, Aislin ha vivido momentos muy fuertes en semanas recientes. Ante eso, irán a verla y tratarán de estar unos días para estar al pendiente de lo que requiera… pues también la operaron y se encuentra en rehabilitación.