5 peinados fáciles y rápidos en cabello corto para lucirte en Navidad y Año Nuevo

Durante estas fiestas decembrinas muchas queremos lucir nuestros mejores outfits y peinados , sin embargo, a veces se nos complica la hora del peinado ya que lo tenemos corto y creemos que nuestras opciones son limitadas, por eso aquí te dejamos cinco peinados fáciles y rápidos para hacer en cabellos corto y lucirte en la cena de navidad, posadas o Año Nuevo.

Efecto wet con raya al lado:

Ideal para una cena formal o una posada elegante. Solo necesitas gel o crema para peinar: marca la raya de lado y peina hacia atrás para lograr un look pulido y sofisticado, muy en tendencia esta temporada. Si quieres resaltar aun más el peinado puedes hacer el efecto "cabello mojado", este se logra humedeciendo el cabello, tomas abundante gel y lo distribuyes por todo el cabello una vez que sientas que quedó cubierto con un peine de cerdas finas comienzas a peinar y darle forma.

Ondas suaves con volumen

Con una tenaza delgada o plancha, crea ondas ligeras que aporten movimiento. Finaliza con spray fijador para mantener el peinado durante toda la noche. Es perfecto para un look natural pero festivo.

Media coleta con broche navideño

Toma dos mechones frontales y sujétalos en la parte posterior con un broche metálico, con perlas o detalles brillantes, recuerda que durante esta temporada podemos abusar de los brillos. Es un peinado sencillo que eleva cualquier outfit sin esfuerzo.

Peinado con textura acompañado de diadema o accesorio

Las diademas, listones y pasadores son aliados del cabello corto. Coloca el accesorio y peina el cabello con un poco de cera o spray texturizante y define mechones al azar. Este peinado es ideal para reuniones relajadas, ya que combina comodidad y estilo con un aire moderno.

Estilo con dos chongos

Si lo que buscas es algo con el cabello completamente recogido puedes hacerte dos chongos, parte todo tu cabello a la mitad como si estuvieras realizando dos coletas una vez que las tengas solo enrolla y amarra con ligas o pasadores.

No importa si tu cabello es corto, esta Navidad hay opciones prácticas y favorecedoras para todos los estilos. Con pocos productos y en minutos, puedes lograr un look perfecto para celebrar sin estrés y con mucho glamour.