Influencer le pagó cirugía plástica a su hija de 14 años; las redes no lo pueden creer

El mundo de la farándula ha puesto un debate sobre la mesa en los últimos años. Muchas actrices, cantantes y hoy influencers, se han arrepentido grandemente de haberse hecho cirugías o arreglos estéticos. Sin embargo, otras tantas no ven problema en ello y permiten que hasta sus hijas lo hagan. Ante eso, la influencer Sol León fue sumamente criticada por permitirle a su hija menor de edad realizarse una cirugía estética.

¿Qué pasó con la hija de la influencer, Sol León?

En las horas recientes este tema ha inundado distintos foros en el espacio digital, pues la empresaria y creadora de contenido que se hizo famosa por vender fajas… permitió que su hija se operara a los 14 años. Aunque algunos creían que había pasado algo grave en el aspecto médico cuando la joven subió contenido con una bata de hospital, la propia madre desmintió dichos rumores.

Sin embargo, poco a poco los comunicados de la hija (Luciana) y de Sol León se conectaron para confirmar lo que está siendo sumamente criticado. Con 14 años, la famosa permitió que la intervención médica se ejerciera sobre su hija, cuando es algo que se indica sumamente peligroso. Pero eso no le interesó a la creadora de contenido, quien comentó que su hija iba a quedar “perrísima” con los arreglos que le harían.

Evidentemente esto trajo el debate a los medios digitales, pues se está hablando de una niña que inclusive no se ha terminado de desarrollar en todos los sentidos. Mientras que otros comentarios en redes tacharon de irresponsable a la madre, quien se ha caracterizado por estar involucrada en diversas polémicas a lo largo de los años.

¿Por qué la acción de la influencer está recibiendo críticas?

Justamente vino al pensamiento colectivo lo sucedido recientemente con Paloma Nicole, adolescente de 15 años que se sometió a una cirugía estética a manos del novio de su madre. Lamentablemente dicho procedimiento terminó en la muerte de Paloma y por ello en Durango se instaló una ley de prohibición de cirugías estéticas en menores de edad. Los doctores que las practiquen podrían estar en prisión entre 6 y 8 años, mientras que los sitios donde se hagan… serían clausurados.