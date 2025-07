Cautiva por Amor: Resumen capítulo 44 | Ortega advierte a Valeria sobre los negocios de Remigio

Jazmín (Litzy) y Santiago (Osvaldo de León) ya no pueden ocultar el gran amor que se tienen. Javier (Cayetano Arámburo) hiere de muerte a Silvio Ortega frente a Valeria (Danka), aunque ella no ve quién dispara. Valeria decide que no se irá a París. A raíz de la información sobre la familia de Isabel (Daniela Castro) la investigación de Romero y Santiago tiene algunos avances. Barraza, debido a la filtración del video renuncia a la candidatura. Los conflictos entre Melina (Alejandra Lazcano) y Alma se agravan, Melina no soporta más la presión y le pregunta a Remigio (Plutarco Haza), quien no revela nada, pero confronta a Jazmín culpándola de los problemas con Alma que, sin decirle a nadie, decide irse de la casa. Ortega, moribundo, se encuentra con Valeria en la iglesia y la alerta, sin ser completamente claro, sobre el origen del dinero de los Fuentes Mansilla.