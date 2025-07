Cautiva por Amor: Resumen capítulo 47 | Juan Diego paga por las malas compañías

Jazmín (Litzy) acorralada por Fernando (Erick Chapa) y Remigio (Plutarco Haza) sobre su cercanía con Alma, logra capear el momento y le pide a Fernando que no ventile su vida privada con la familia. Juan Diego le pide a Valeria (Danka) que vaya a un encuentro con Máximo y Gaspar; pretende que Máximo cuente la verdad. Valeria acude, pero se mantiene escondida. Juan Diego logra que Máximo hable, y Valeria lo confronta. Se marcha junto a Gaspar, pero Juan Diego se queda enfrascado con Máximo en una pelea que no termina bien para él. Lo que Máximo no sabe es que Juan Diego lo grabó todo. Pinedo espía a Santiago (Osvaldo de León) en la casita. Al salir Santiago de la casita, Pinedo entra, sin saber muy bien qué busca, pero encuentra una pañoleta de Jazmín y se la guarda justo cuando Santiago entra de nuevo y lo descubre. Alma hace preguntas sobre su origen e Isabel (Daniela Castro) se extraña al recibir cartas y mensajes de un banco en las Caimán.