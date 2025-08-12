Cautiva por Amor: Resumen capítulo 67 | Javier hiere a Isabel y Remigio secuestra a Jazmín

Jazmín (Litzy) le cuenta a Alma la verdad sobre su origen y la ayuda a pasar el trance. Tanto Remigio (Plutarco Haza) como Javier (Cayetano Arámburo) buscan la forma de escapar. Remigio tiene un plan, Javier da bandazos buscando posibilidades. Santiago (Osvaldo de León) y Romero siguen a Lina y Peralta pensando que éste los va a llevar hasta Remigio. Javier intercepta a Isabel (Daniela Castro) en el estacionamiento del hotel Regio. Mientras habla con él tratando de retenerlo, llama en secreto a Santiago, éste los localiza y cuando llega, se enfrenta con Javier quien dispara y le da a Isabel sin intención. Remigio secuestra a Jazmín.