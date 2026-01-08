inklusion logo Sitio accesible
Al Extremo | Programa 8 de enero del 2026

Los únicos y espectaculares esquites del mercado de Jamaica, Alann Mora estrena “Quiérete un poquito” y dos lamentables sucesos en la CDMX. ¡Al Extremo!

Revive el programa del 8 de enero 2026 de Al Extremo: Rahmar Villegas nos presentó los únicos y espectaculares esquites del mercado de Jamaica, Alann Mora platicó con ‘La Chicuela’ sobre el estreno de “Quiérete un poquito”, ‘El Diablo’ Becerril reportó dos lamentables sucesos en la CDMX, Jessy Portillo escuchó inesperadas confesiones y más. ¡Al Extremo!

