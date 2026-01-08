¿Amor propio y ‘migajero’? Alann Mora contó detalles de “Quiérete un poquito” y más con ‘La Chicuela’
Antes de echarse ‘Las Rapiditas’ con ‘La Chicuela’, Alann Mora contó todos los detalles de su reciente tema “Quiérete un poquito”, un tema ‘migajero’ y de amor propio.
Alann Mora está de estreno y platicó con ‘La Chicuela’ sobre “Quiérete un poquito”, un tema dedicado a todos los ‘migajeros’, para que fortalezcan su amor propio. Además, el cantante de regional reveló que tipo de canciones publicará durante el 2026. ¡Ojo con lo que soltó Alann Mora en ‘Las Rapiditas’!