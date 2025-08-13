Cautiva por Amor: Resumen capítulo 68 | Los cercanos a Jazmín, Santiago y Romero, hacen todo por rescatarla

Remigio (Plutarco Haza) secuestra a Jazmín (Litzy) y todos se vuelcan a buscarla. Peralta y Calixto barajan sus opciones y Javier (Cayetano Arámburo) queda como ‘el comodín’. Isabel (Daniela Castro) se recupera del disparo de Javier, pero la herida más grave es emocional. Aun así, es fuerte, y faro para la familia. Shaki (Andrea De Alba) y Neneco (Pierre Louis) descubren que tendrán una niña y Shaki decide llamarla Valeria. Beto tiene una revelación al ver en la hacienda el viejo mueble de Remigio donde Valeria encontró la foto. Las pesquisas de Romero y Santiago parecen dar un resultado justo cuando Remigio pretende abusar de Jazmín, nuevamente cautiva.