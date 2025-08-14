Cautiva por Amor: Resumen capítulo 69 | Con la crucial ayuda de Beto, Jazmín es liberada

El operativo de búsqueda sufre varios inconvenientes, pero gracias a los recuerdos de Beto comienzan a seguir una pista segura. Mientras tanto, Santiago (Osvaldo de León), Romero y Remigio (Plutarco Haza), negocian su salida del país a cambio de liberar a Jazmín (Litzy), algo que Remigio no tiene intenciones de hacer. Javier (Cayetano Arámburo) vaga buscando aliviar su dolor, perdido y descolocado, herido física y psicológicamente. Logra encontrar en Melina (Alejandra Lazcano) una aliada, pero como los demás, ella desea que se entregue. Quedan en encontrarse en el hospital de Fernando (Erick Chapa), necesita medicamentos, pero Fernando ve a Melina, la sigue y se enfrenta a Javier, que termina por suicidarse frente a sus ojos. Remigio es capturado y Jazmín queda en libertad.