¿Luis Curiel “El Pollo” se une al elenco de Rosario Tijeras 5? ¡Esto sabemos!

Desde el anuncio de Rosario Tijeras 5, los fanáticos se encuentran muy emocionados por todas las noticias que giran en torno a la producción que nos ha mantenido al filo del asiento. Las grabaciones de la quinta parte de la serie de acción ya han comenzado y se está grabando en diversas partes de la Ciudad de México, por lo que han salido algunos detalles de lo que podremos ver, desde el regreso de Sebastián Martínez a la serie, hasta la grandiosa participación de Luis Curiel, más conocido como “El Pollo”.

¿Luis Curiel participará en Rosario Tijeras 5?

Después del claquetazo para el inicio de grabaciones de Rosario Tijeras 5 se han hecho virales varios videos donde el elenco se encuentra grabando diversas escenas en los barrios de la Ciudad de México y hemos podido ver que el famoso actor, Luis Curiel formará parte de la nueva temporada.

Luis también dio la sorpresa en su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de fotos que lo dijeron TODO, y sus fanáticos están más que emocionados por verlo nuevamente en la pantalla.

¿Qué personaje interpretará? En realidad, es algo que no se sabe hasta este momento; sin embargo, podemos suponer que Curiel podría interpretar a un chico de barrio, pues su vestimenta nos ha dado algunas pistas, ya que se le ha visto con un estilo “cholo”.

¿Quién es Luis Curiel y por qué le apodan “El Pollo”?

Luis Curiel nació el 28 de junio de 1990 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 35 años. Luis empezó su carrera como actor participando en diversas novelas y series juveniles.

Algunos de sus proyectos más destacados son:

Control Z

El Chapo

Fuga de Reinas



Un extraño enemigo

Contraataque

Como agua para chocolate

En la película “Contraataque”, Curiel tuvo un gran personaje, pues interpretó a Jorge, apodado como “El Pollo”, es el integrante más joven de un escuadrón de soldados mexicanos, quienes se enfrentaron a un grupo criminal en el bosque. El trabajo de Curiel fue más que impecable y se ganó el corazón de muchos, por lo que sus fanáticos se encuentran a la espera de poderlo ver en Rosario Tijeras 5.