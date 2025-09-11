Bárbara de Regil dio tremendo spoiler de lo que habrá en Rosario Tijeras 5 (NO solo El Ángel)

Ya es un hecho: ‘Rosario Tijeras 5' viene con todo, y no solo traerá de vuelta a “El Ángel”. La mismísima Bárbara de Regil lo dejó entrever en un video reciente que publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde soltó lo que muchos ya catalogan como un spoiler sabrosón.

¿Qué reveló Bárbara de Regil sobre ‘Rosario Tijeras 5' que emocionó a los fans?

“Les tengo una sorpresa en el video”, escribió Bárbara en un post que no tardó en hacerse viral.

En él se le ve sonriente, grabando escenas de lo que parece ser el rodaje de ‘Rosario Tijeras 5', pero lo que realmente enloqueció a los fans fue lo que apareció por unos segundos en pantalla: un fragmento donde se alcanza a ver al personaje que le dicen “el Pollo”.

Sí, así como lo lees. El Pollo está de regreso. O al menos eso parece indicar el clip, que varios usuarios en TikTok y Twitter analizaron cuadro por cuadro para confirmar su identidad.

¿Quién es el Pollo en ‘Rosario Tijeras’ y por qué todos están hablando de él?

El personaje de “El Pollo”, interpretado por Luis Curiel, se ganó el cariño del público en entregas anteriores por su carisma y lealtad. Aunque su historia parecía cerrada, hay quienes aseguran que su presencia en Contraataque (la película spin-off) lo volvió más icónico que nunca, y por eso su posible aparición en la temporada 5 tiene a todos con el corazón latiendo fuerte.

Comentarios como “¡Wey, el Pollo en Rosario Tijeras 5!”, y “Lo vi clarito, no me pueden engañar” empezaron a llenar las redes sociales.

Rosario Tijeras 5: ¿Habrá reencuentro épico entre Rosario, el Ángel y el Pollo?

Aunque la actriz mexicana no confirmó nada de forma directa, sus pistas dejaron claro que esta nueva entrega será un regreso por todo lo alto, con personajes que el fandom adora. Rosario, el Ángel… ¿y ahora el Pollo? Parece que la quinta temporada de Rosario Tijeras va a revivir emociones, amores imposibles y alianzas inesperadas.

De momento, solo queda esperar el tráiler oficial para confirmar todos estos rumores. Pero si lo que vimos fue real, prepárate para llorar, gritar y aplaudir con esta bomba de temporada que promete cerrar con broche de oro.