¿Qué es Jiu-jitsu, el arte marcial que entrenó Bárbara de Regil para interpretar a Rosario Tijeras?

Rosario Tijeras 4 es una de las historias más emocionantes, pues está llena de acción y cuenta con un elenco de primera. Bárbara de Regil regresó como protagonista a la aclamada serie, pero no todo fue tan fácil, pues aunque el papel de Rosario siempre ha sido suya, esta vez tuvo que prepararse más que nunca, ya que su personaje tuvo una gran evolución, lo que requirió que la actriz se preparara aún más físicamente.

¿Qué es el arte marcial, Jiu-jitsu?

A lo largo de la cuarta temporada de Rosario Tijeras, la protagonista vive varios enfrentamientos no solo con armas, sino también físicos, lo cual hizo que la actriz principal, Bárbara, entrenara Jiu-jitsu, un arte marcial que requiere de mucho esfuerzo, pero principalmente, disciplina.

El principal objetivo del Jiu-jitsu es someter al oponente, por medio de la lucha en el suelo, lo cual hace que este arte marcial sea aún más complicado, pues tiene estrictas reglas, entre ellas, se debe centrar específicamente la fuerza cuerpo a cuerpo.

Jiu-jitsu, significa “arte suave” y es una disciplina de artes marciales muy moderna, pero con raíces antiguas. A diferencia de otras técnicas de artes marciales, el jiu-jitsu no se centra en las patadas y golpes, más bien, su objetivo es utilizar estrategias de contacto cercano, para aplicar desde palancas, ángulos y presión en zonas específicas del cuerpo, hasta estrangulamiento.

Jiu-jitsu: El entrenamiento de Bárbara de Regil con el arte marcial

La evolución de Rosario Tijeras es impresionante y esta vez, regresó con todo, pues su principal objetivo es recuperar a su hija y protegerla de los peligros del barrio. Las escenas de acción de esta producción fueron bastante demandantes físicamente, por lo que Bárbara tuvo que entrenar Jiu-jitsu diariamente y pidió apoyo a su esposo, Fernando Schoenwald, para ensayar algunas escenas de la serie y finalmente terminó participando en una de ellas.