¿Extraña la mala vida en La Granja VIP? Eleazar Gómez visita el granero

Tanto granjeros como nominados por igual han sido muy vocales en estos días sobre la vital importancia del reto de Salvación de esta noche, pues definirá tanto al tercer finalista como al cuarto nominado de La Granja VIP y todo parece indicar que uno de los competidores más nerviosos por el resultado que arrojará la ceremonia es Eleazar Gómez.

Aunque algunos animales han partido en los últimos días , las labores de limpieza no se detienen y durante las mismas, el nominado decidió tomarse un momento para darse una vuelta por el granero.

Aunque el lugar que albergó a los peones del reality show por ocho semanas se encontraba vacío, Eleazar, quien se veía un tanto nostálgico, ingresó al aposento que habitó en numerosas ocasiones. Cabe señalar que Gómez ha dicho en el pasado que estuvo contento las veces que habitó el granero, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, aunque declaró que los baños con agua fría fueron uno de los aspectos que más detestó.

Luego de permanecer ahí por un tiempo e inspeccionar las cosas que quedaron ahí tras el cierre, el nominado se retiró para continuar con sus actividades.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá salir a 'El Patrón' Alberto del Río, Eleazar Gómez, La Bea o César Doroteo del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.