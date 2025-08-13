Bárbara de Regil cuenta que grabaron Rosario Tijeras en lugares embrujados. “Aquí se aparece la monja”

Estamos a muy pocos días de disfrutar el estreno de Rosario Tijeras 4 en Azteca UNO, la serie de acción y drama que mantiene al filo del asiento al público desde hace casi una década. Para calmar las ansias, hoy te contamos una anécdota de Bárbara de Regil sobre las locaciones embrujadas que han utilizado.

Bárbara, quien se ha consolidado como una exitosa actriz en Rosario Tijeras y regresa a su papel en esta cuarta temporada, tiene un canal de YouTube para sus fans. Ahí, ha compartido diversas historias de la producción y detalles poco conocidos sobre la serie que protagoniza.

“Aquí se aparece la monja”, le dijeron a Bárbara de Regil de esta locación

En un video de respuestas a preguntas hechas por los fans, Bárbara de Regil abordó el tema de las locaciones con actividad paranormal que ha visitado. Ella no ha experimentado situaciones sobrenaturales en las grabaciones, pero sí ha escuchado muchos testimonios (aunque sea involuntariamente).

Para la actriz de Rosario Tijeras, la locación que más da miedo es el Ajusco en la noche. “Eso es lo que más miedo me da en la vida, sobre todo porque dicen: ‘es que aquí se aparece la monja’, ‘es que aquí se aparece la bruja’”, cuenta en su video.

A Bárbara le tocó escuchar leyendas e historias que las personas pertenecientes a la producción cuentan. La actriz relata que, al grabar Rosario Tijeras, han visitado de madrugada casas muy antiguas o haciendas abandonadas. También admite que es “un poco miedosa”, por lo que todas esas historias le juegan en contra.

“Entonces imagínense que me llevan al Ajusco a las 3 de la mañana, a una casa donde las de maquillaje están: ‘es que aquí dicen que hay brujas’. No puedo, sáquenme de aquí, no quiero grabar ya”, cuenta entre risas.

Por si fuera poco, las locaciones de madrugada suelen ser un reto por el frío. Mientras el equipo de producción puede cubrirse, a Bárbara de Regil la vemos usando top y una chamarrita tipo cuero. Eso sí, con toda la actitud empoderada de Rosario Tijeras. “Todos tapados con gorra y yo así, y la bruja ahí atrás de mí”, bromea la actriz.

Para disfrutar la actuación de Bárbara de Regil y toda la acción de Rosario Tijeras 4, no te pierdas el estreno este 18 de agosto a las 9:30 pm, por Azteca UNO.