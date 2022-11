Novia de Chicharito sufrió accidente automovilístico: ¿Cómo está?

Chicharito y su novia Nicole McPherson se han dejado ver muy enamorados desde que anunciaron su romance, incluso se han robado las risas de sus fans luego de que el futbolista del LA Galaxy y la modelo protagonizaran épicos momentos chuscos en Twicht, como la vez que Javier Hernández albureó a su novia en plena transmisión.

El bocadillo de Farfán: ¡'El Chicharito’ Hernández ‘encendió' sus cabellos con un tinte naranja! No le tiene miedo al ridículo.

Sin embargo, la pareja vivió un trágico momento en las últimas semanas, así lo reveló la modelo ecuatoriana, quien la semana pasada se vio involucrada en un accidente de tránsito en el cual su vehículo quedó severamente afectado.

¿Cómo se encuentra Nicole McPherson? McPherson sufrió la pérdida total de su automóvil por lo que ahora se traslada en scooter eléctrico por las calles de Los Ángeles, donde vive actualmente con su hijo para estar más cerca del delantero del conjunto angelino de la MLS.

Te puede interesar: VIDEO: Chicharito desata la polémica tras alburear a su novia.

Afortunadamente resultó ilesa y puede contar lo sucedido; sin embargo, aseguró que se tomará un respiro del volante tras el susto que vivió.

“Hace unas semanas me chocaron muy, muy feo y mi coche fue pérdida total. Donde vivo todos los sitios a los que voy, me quedan muy cerquita, entonces he ido con el scooter eléctrico a todos lados, hasta volver a sentirme muy segura para manejar, decidir qué coche comprar y tal. Si no fuera porque en esa ciudad si que necesitas un coche por lo grande que es me quedaría feliz con un scooter, no saben cómo amo”, escribió la modelo en una de sus historias de Instagram.

Cabe mencionar que desde que Nicole McPherson se mudó a Los Ángeles, la modelo se ha convertido en la compañera inseparable de Chicharito Hernández en los eventos públicos, pero también lo apoya en la cancha.

Este 2022 la pareja no solo hizo pública su relación, sino también disfrutó de su primer viaje largo a Londres donde el histórico goleador de la Selección Mexicana aprovechó para pasar tiempo al lado de sus hijos Nala y Noah, los cuales procreó con Sarah Kohan.