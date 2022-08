Novia de Luisito Comunica revela haber sido víctima de agresión sexual en la CDMX.

Arianny Tenorio, youtuber venezolana y novia del famoso influencer Luisito Comunica, denunció haber sufrido una agresión sexual en la CDMX después de que un hombre la tocara sin su consentimiento y le dijera palabras morbosas.

“Hoy me tocaron son mi consentimiento, me agarraron muy duro y me dijeron cosas morbosas, y no me voy a quedar callada”, denunció la novia de Luisito Comunica a través de sus redes sociales.

La modelo sudamericana explicó que mientras caminaba por una acera, se percató que un hombre se le acercó en una moto, por lo que de inmediato pensó que estaba a punto de sufrir un asalto; sin embargo, el sujeto la tocó sin su consentimiento y después se dio a la fuga.

“No me pienso quedar callada, porque no debemos quedarnos calladas. Yo iba caminando a desayunar y a un hombre se le ocurre la ‘maravillosa’ idea… iba en una moto. Se sube a la banqueta con una moto. Yo volteo y digo: me va a robar, antes le tenía miedo a las motos porque te robaban rápido, ahora pasa, te toca y te dicen cosas morbosas”, dijo la influencer con lágrimas en los ojos por el coraje y la impotencia.

“El hombre me agarró las nalgas con aquel deseo. Qué asco, qué cochino se sintió, de verdad me sentí indignada y todavía de: ‘ah, qué rico, que no sé qué’. No, no, no”.

¿No es la primera vez que sufre una agresión así? En su denuncia vía redes sociales, Tenorio aseveró que no es la primera vez que sufre una agresión de este tipo en la Ciudad de México, ya que hace 5 años, mientras viajaba en el área destinada para mujeres del Metrobús, un hombre se le acercó mucho y pegó su cuerpo al de ella y la tocó.

Sin embargo, llamó la atención que cuando otras mujeres se le acercaron y notaron su acento extranjero, en lugar de defenderla o prestarle auxilio, le dijeron que se regresara a su país. Por último, la novia de Luisito Comunica pidió que dejarán atrás actitudes misóginas y permitan a las mujeres salir a la calle vestidas como quieran.

¿Qué dijo Luisito Comunica?

A través de sus redes sociales, Luisito Comunica dijo que ya se encuentran revisando las cámaras de vigilancia para dar con el agresor, que aparentemente es repartidor de Rappi.